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  • Барабанов об отстранении России: «Без сильнейшей сборной мира – что на ЧМ, что на Кубке мира – всегда не очень. Плохо, когда молодых лишают этого, обидно по-человечески»
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Барабанов об отстранении России: «Без сильнейшей сборной мира – что на ЧМ, что на Кубке мира – всегда не очень. Плохо, когда молодых лишают этого, обидно по-человечески»

Александр Барабанов высказался об отстранении России.

НХЛ прервалась на Турнир четырех наций. Насколько это жизнеспособный турнир без России, как считаешь?

– Ну конечно, когда нет сильнейшей сборной мира – что на чемпионате мира, что на Кубке мира, – это всегда не очень, от этого все страдают. Потому что нет легендарных противостояний России и Канады. Ждем скорейшего возвращения.

Но смотреть турнир не будешь?

– Думаю, хайлайты я точно посмотрю. Там же игры ранним утром, поэтому, естественно, смотреть не буду.

ИИХФ продлила отстранение сборных России от международных соревнований. Как считаешь, что мешает хотя бы на молодежные чемпионаты пускать молодых парней? Это же наверняка одни из самых ярких эмоций в карьере.

– Что юниорские, что молодежные чемпионаты – это трамплины для молодых ребят. Там ты можешь проявить себя, и тебе, как в моем случае, дадут шанс потом в НХЛ. Кто-то на драфт уходит.

И плохо, когда молодых ребят лишают этого. Обидно за них по-человечески, – сказал форвард «Ак Барса».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Татар Информ»
logoАлександр Барабанов
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКубок мира
logoКХЛ
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoАк Барс
logoИИХФ
logoЧМ по хоккею
logoТурнир четырех наций
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