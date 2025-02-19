Барабанов об отстранении России: «Без сильнейшей сборной мира – что на ЧМ, что на Кубке мира – всегда не очень. Плохо, когда молодых лишают этого, обидно по-человечески»
– НХЛ прервалась на Турнир четырех наций. Насколько это жизнеспособный турнир без России, как считаешь?
– Ну конечно, когда нет сильнейшей сборной мира – что на чемпионате мира, что на Кубке мира, – это всегда не очень, от этого все страдают. Потому что нет легендарных противостояний России и Канады. Ждем скорейшего возвращения.
– Но смотреть турнир не будешь?
– Думаю, хайлайты я точно посмотрю. Там же игры ранним утром, поэтому, естественно, смотреть не буду.
– ИИХФ продлила отстранение сборных России от международных соревнований. Как считаешь, что мешает хотя бы на молодежные чемпионаты пускать молодых парней? Это же наверняка одни из самых ярких эмоций в карьере.
– Что юниорские, что молодежные чемпионаты – это трамплины для молодых ребят. Там ты можешь проявить себя, и тебе, как в моем случае, дадут шанс потом в НХЛ. Кто-то на драфт уходит.
И плохо, когда молодых ребят лишают этого. Обидно за них по-человечески, – сказал форвард «Ак Барса».
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