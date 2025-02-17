Александр Барабанов: «Люблю, когда бьются друг за друга – вернулся в Россию ради этого. В НХЛ такого и близко не было, каждый играл на свой контракт»

Александр Барабанов высказался о различиях КХЛ и НХЛ.

30-летний форвард «Ак Барса » проводит первый сезон в КХЛ после возвращения из Северной Америки. Он четыре года играл в «Торонто» и «Сан-Хосе».

«Я всегда был игроком, который борется, играет на партнера, на команду. Мне интересно играть именно в командный хоккей. Может, это не сразу ко мне пришло, но уже лет с 24-25 я понял, что в этом суть игры. Это командный вид спорта.

Люблю, когда каждый бьется друг за друга, а не на свое «я», свои очки, голы и какие-то бонусы. Командная игра редко встречается на самом деле, но когда появляется – это кайф, реально кайф.

Вот ради этого я вернулся домой – в Россию. Потому что там, за океаном, такого вообще не было близко. В НХЛ каждый играл на свой контракт», – сказал Александр Барабанов .

Александр Барабанов: «Не слежу за НХЛ, даже хайлайты не смотрю. Не знаю, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне, у него же вроде травма»