Черных о Никишине: «90% что уедет, но всегда может что-то случиться. Ткачев должен был контракт с «Монреалем» подписывать, но в «Ак Барс» пришел Квартальнов и уговорил остаться»

Александр Черных высказался о будущем Александра Никишина.

– Никишин уезжает?

– Александр уже сказал, что по окончании сезона... Может, 90% [что уедет].

Но может что-то [случиться] всегда, столько уже было случаев. Никогда не забуду, я привез майку «Монреаля » Ткачеву , вот тебе держи, он должен был ехать контракт подписывать. Это было когда Квартальнов только пришел главным тренером [в «Ак Барс »].

Мы представляли Дмитрия Вячеславовича интересы, он говорит: «Почему Ткачев уезжает, я хочу встретиться». 3,5 часа мы сидели, он рассказывал, как вокруг него он будет [строить команду]. Он уговорил, и мы остались там еще на три дня и пописали Ткачева. Поэтому за то время, что мы работаем бывали такие моменты, – сказал агент Александр Черных .