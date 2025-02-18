Черных о Никишине: «90% что уедет, но всегда может что-то случиться. Ткачев должен был контракт с «Монреалем» подписывать, но в «Ак Барс» пришел Квартальнов и уговорил остаться»
Александр Черных высказался о будущем Александра Никишина.
– Никишин уезжает?
– Александр уже сказал, что по окончании сезона... Может, 90% [что уедет].
Но может что-то [случиться] всегда, столько уже было случаев. Никогда не забуду, я привез майку «Монреаля» Ткачеву, вот тебе держи, он должен был ехать контракт подписывать. Это было когда Квартальнов только пришел главным тренером [в «Ак Барс»].
Мы представляли Дмитрия Вячеславовича интересы, он говорит: «Почему Ткачев уезжает, я хочу встретиться». 3,5 часа мы сидели, он рассказывал, как вокруг него он будет [строить команду]. Он уговорил, и мы остались там еще на три дня и пописали Ткачева. Поэтому за то время, что мы работаем бывали такие моменты, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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