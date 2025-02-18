Крикунов о Турнире четырех наций: «Зачем вообще его создали? Тем более без России. Чемпионат КХЛ намного интереснее»

Владимир Крикунов заявил, что не следит за Турниром четырех наций.

Турнир с участием США, Канады, Швеции и Финляндии стартовал 13 февраля. В финале сыграют канадцы и американцы.

«Я не слежу за Турниром четырех наций. Придумали какой-то ненужный турнир. Зачем вообще его создали?

Тем более без сборной России . Чемпионат КХЛ намного интереснее сейчас», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .