Фарм-клуб «Ванкувера» впервые выиграл Кубок Колдера, обыграв фарм «Флориды» 4-2 в серии. Вратарь Шилов признан самым ценным игроком плей-офф

«Эбботсфорд» стал обладателем Кубка Колдера.

«Эбботсфорд» обыграл «Шарлотт » (3:2) в шестом матче и выиграл финальную серию со счетом 4-2.

Один из голов «Эбботсфорда» забил белорусский нападающий Данила Климович .

Таким образом, фарм-клуб «Ванкувера » впервые выиграл Кубок Колдера.

Самым ценным хоккеистом плей-офф АХЛ стал голкипер «Эбботсфорда » Артур Шилов, который одержал 16 побед в 24 матчах, пропуская в среднем 2,01 шайбы и отражая 93,1% бросков. Также на его счету пять шатаутов.