Фарм-клуб «Ванкувера» впервые выиграл Кубок Колдера, обыграв фарм «Флориды» 4-2 в серии. Вратарь Шилов признан самым ценным игроком плей-офф
«Эбботсфорд» стал обладателем Кубка Колдера.
«Эбботсфорд» обыграл «Шарлотт» (3:2) в шестом матче и выиграл финальную серию со счетом 4-2.
Один из голов «Эбботсфорда» забил белорусский нападающий Данила Климович.
Таким образом, фарм-клуб «Ванкувера» впервые выиграл Кубок Колдера.
Самым ценным хоккеистом плей-офф АХЛ стал голкипер «Эбботсфорда» Артур Шилов, который одержал 16 побед в 24 матчах, пропуская в среднем 2,01 шайбы и отражая 93,1% бросков. Также на его счету пять шатаутов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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