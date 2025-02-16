Козлов о том, когда Панин вернется в состав: «Он думает, остаться тренером или играть. Шучу, Григорий приступил к тренировкам на льду, нужно время, чтобы ребро зажило»

Виктор Козлов ответил на вопрос о состоянии Григория Панина.

39-летний защитник «Салавата Юлаева» находится в списке травмированных из-за перелома ребра. В последних играх он помогал Виктору Козлову на тренерской скамейке.

– Григорий Панин продолжает находиться на тренерском мостике. Когда его ждать в составе?

– Он сейчас думает, остаться или играть. Шучу, конечно. Григорий приступил к тренировкам на льду, нужно просто выждать время, чтобы ребро зажило. Хоккей – контактный вид спорта, поэтому надо его попридержать, чтобы наверняка все зажило, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Панин о работе тренером: «Это наука – как шахматы, которыми надо управлять. Нужно учиться, постоянно искать что‑то новое. Сначала необходимо понять, мое ли это»