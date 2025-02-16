  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о том, когда Панин вернется в состав: «Он думает, остаться тренером или играть. Шучу, Григорий приступил к тренировкам на льду, нужно время, чтобы ребро зажило»
1

Козлов о том, когда Панин вернется в состав: «Он думает, остаться тренером или играть. Шучу, Григорий приступил к тренировкам на льду, нужно время, чтобы ребро зажило»

Виктор Козлов ответил на вопрос о состоянии Григория Панина.

39-летний защитник «Салавата Юлаева» находится в списке травмированных из-за перелома ребра. В последних играх он помогал Виктору Козлову на тренерской скамейке.

Григорий Панин продолжает находиться на тренерском мостике. Когда его ждать в составе?

– Он сейчас думает, остаться или играть. Шучу, конечно. Григорий приступил к тренировкам на льду, нужно просто выждать время, чтобы ребро зажило. Хоккей – контактный вид спорта, поэтому надо его попридержать, чтобы наверняка все зажило, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Панин о работе тренером: «Это наука – как шахматы, которыми надо управлять. Нужно учиться, постоянно искать что‑то новое. Сначала необходимо понять, мое ли это»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoГригорий Панин
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о 6:4 с «Металлургом»: «Салават» начал неплохо, во 2-м периоде не все складывалось в нашу пользу. Сделали перестановки, выиграли, но нам над многим надо работать»
93 февраля, 18:29
Щитов о грубой игре в КХЛ: «Игрокам СКА достается, это вызывает эмоции у тренера. Не думаю, что кто-то целенаправленно идет их убивать, в лиге нет грязных хоккеистов»
63 февраля, 16:17
Панин о работе тренером: «Это наука – как шахматы, которыми надо управлять. Нужно учиться, постоянно искать что‑то новое. Сначала необходимо понять, мое ли это»
63 февраля, 13:30
Рекомендуем
Главные новости
Участник Суперсерии-72 Силинг: «Мы знали, что если Канада проиграет, советы будут трубить, что их образ жизни лучше. Я не был на настоящей войне, но я был в окопах вместе с 34 парнями»
133 минуты назад
Плющев о драках в матче США и Канады: «Слова Трампа сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли задавить, тут им под стать разве что сборная России»
14сегодня, 17:50
Шохина ждет, когда в женском хоккее разрешат драки: «Очень этого хочу. В Америке это есть, разрешены силовые – там девочки играют как мальчики, матчи у них более зрелищные»
5сегодня, 16:49
Галимов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Белевичу
4сегодня, 15:34
Никитин о 2:3 с «Салаватом»: «Локомотив» начал невнятно, пока соображали, уже гол пропустили. Все, что хочется сказать – все за деньги. Мы медленные? Значит, будем работать»
9сегодня, 15:26
Ги Буше о 6:2 с «Ак Барсом»: «Авангард» сейчас не на пике. Пик – это когда ты поднимаешь кубок над головой. Но улучшения есть, они видны невооруженным глазом»
11сегодня, 15:01
Депутат Свищев: «После разговора Путина и Трампа НХЛ заговорила о возвращении России, хотя они ни слова не сказали про спорт. Подобного будет все больше и про футбол, и про другие виды»
49сегодня, 14:47
«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ. Уфимцы стали третьим участником Кубка Гагарина-2025
37сегодня, 14:10
«Салават» победил «Локомотив» в овертайме – 3:2. Решающий гол на счету Уилсона
21сегодня, 14:02
КХЛ. «Салават» обыграл «Локомотив» в овертайме, «Авангард» победил «Ак Барс»
372сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сосина о женском хоккее: «Хотела бы видеть в ЖХЛ больше силовой борьбы, чтобы за мелкие стыки не давали по две минуты. Темп увеличится, будет больше голов»
4 минуты назад
Уил об уходе Сопина из «Динамо»: «Эти новости – отстой, очень расстроен. Алексей – один из лучших людей, которых я знаю, он столько сделал для нашей семьи. Это хоккей, это бизнес»
3сегодня, 17:32
Форвард «Локо» Сурин: «СКА – принципиальный соперник для меня. Всем в команде приятно их обыгрывать»
1сегодня, 17:18
«В США хоккейный бум уже много лет, а у Канады наоборот застой какой-то. Поэтому и результат такой». Крикунов о победе американцев в матче Турнира четырех наций
сегодня, 17:03
Черкас о том, кто был бы вратарем сборной на Турнире четырех: «Василевский, Бобровский, Шестеркин будут составлять костяк, думаю. Любой может быть основным»
4сегодня, 16:37
Плющев о «Локомотиве»: «Порядок бьет класс. Они ищут не журавля в небе, а синицу в руках и делают это достаточно крепко. Поэтому получается стабильно выступать в последние годы»
сегодня, 16:07
У «Локомотива» 6 поражений в 9 последних матчах. Команда лидирует в Западной конференции
4сегодня, 15:56
Майоров о «Спартаке»: «Многовато пропускаем, но важно, что команда не сдается, бьется до конца»
1сегодня, 15:42
Гатиятулин о 2:6 с «Авангардом»: «Ак Барс» потерял чувство гола, от этого появилась нервозность. Второй период начали хорошо, будем отталкиваться от него»
8сегодня, 14:25
Брэди Ткачак о выходе США в финал Турнира 4 наций: «Впереди большой матч против Швеции. Мы знаем, что поставлено на карту, и не остановимся, пока не достигнем цели»
3сегодня, 13:13
Рекомендуем