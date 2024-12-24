Барабанов о пользе фигурного катания: «Важно поставить технику, когда ты маленький. К нам в детскую команду приходил тренер. Спасибо ей за терпение, мы шебутные были»
Александр Барабанов высказался о пользе фигурного катания для хоккеистов.
«Не то чтобы я занимался фигурным катанием. Скорее, несколько раз в неделю к нам в детскую команду приходил тренер по фигурному катанию, и мы всей командой занимались. Это было в Петергофе, я воспитанник «СКА-Петергоф».
Полноценно в секции я не занимался, лично из фигуристов, кто сейчас катается, ни с кем близко не знаком. Все равно полезно, когда ты маленький, поставить технику катания, это очень важно.
В нашем случае у нас было фигурное катание, спасибо нашему тренеру Юлии Анатольевне за то, что терпела нас там маленьких. Потому что мы такие были, шебутные. Не слушались», – сказал нападающий «Ак Барса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем