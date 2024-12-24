Барабанов о пользе фигурного катания: «Важно поставить технику, когда ты маленький. К нам в детскую команду приходил тренер. Спасибо ей за терпение, мы шебутные были»

Александр Барабанов высказался о пользе фигурного катания для хоккеистов.

«Не то чтобы я занимался фигурным катанием. Скорее, несколько раз в неделю к нам в детскую команду приходил тренер по фигурному катанию, и мы всей командой занимались. Это было в Петергофе, я воспитанник «СКА-Петергоф».

Полноценно в секции я не занимался, лично из фигуристов, кто сейчас катается, ни с кем близко не знаком. Все равно полезно, когда ты маленький, поставить технику катания, это очень важно.

В нашем случае у нас было фигурное катание, спасибо нашему тренеру Юлии Анатольевне за то, что терпела нас там маленьких. Потому что мы такие были, шебутные. Не слушались», – сказал нападающий «Ак Барса ».