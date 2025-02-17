Ларионов-младший вернется к тренировкам в начале марта. 1 февраля форварду «Торпедо» попала шайба в лицо: «О зубах будет думать по окончании сезона. Главное, чтобы срослась челюсть»
26-летний форвард «Торпедо» получил травму 1 февраля в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6). Тогда Ларионову в лицо попала шайба.
«Во вторник он должен вернуться из Москвы в Нижний Новгород. Думаю, в начале марта, 5-6-го числа, он выйдет на лед. Как ему снимут шины с челюсти, он начнет привыкать к маске, ему сделают капу.
О зубах он будет думать по окончании сезона. Главное, чтобы у него срослась челюсть, ему надо дать возможность спокойно вернуться в игру», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
В текущем сезоне на счету нападающего 20 (5+15) очков в 32 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Ларионов-младший может завершить сезон после попадания шайбы в лицо: «Там выбитые зубы, у стоматологов очень много работы. Есть проблемы, и не маленькие» («Матч ТВ»)
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