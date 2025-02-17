Каблукову вручили золотую клюшку за 1000 игр в КХЛ. На ней логотипы всех клубов, за которые выступал форвард «Авангарда»

Илье Каблукову вручили золотую клюшку за 1000 игр в КХЛ.

37-летний форвард «Авангарда » провел 1000-й матч в лиге 11 февраля против «Адмирала» (5:2). Он стал третьим игроком в истории КХЛ, достигшим этого результата.

На клюшке изображены логотипы всех клубов, за которые играл Каблуков , его имя и фамилия. Отмечается, что ее вручали от имени омского клуба и титульного спонсора лиги – компании Фонбет.

КХЛ наградила нападающего памятной медалью.

Фото: t.me/omskiyavangard