Каблуков забил гол в 1000-м матче в КХЛ – против «Адмирала». Он третий хоккеист в лиге с таким количеством игр

Илья Каблуков забил гол в 1000-м матче в КХЛ.

«Адмирал » и «Авангард » (1:3, первый перерыв) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ .

На 19-й минуте первого периода Илья Каблуков забросил шайбу, подставив клюшку на пятаке. Таким образом, 37-летний хоккеист забил в своей 1000-й игре в КХЛ. На этот матч Каблуков вышел в статусе капитана команды.

Каблуков также стал третьим игроком в истории КХЛ, который провел 1000 матчей

Игроки с 1000+ матчами в истории КХЛ:

1036 – Вадим Шипачев ;

1001 – Евгений Бирюков ;

1000 – Илья Каблуков.