Каблуков забил гол в 1000-м матче в КХЛ – против «Адмирала». Он третий хоккеист в лиге с таким количеством игр
Илья Каблуков забил гол в 1000-м матче в КХЛ.
«Адмирал» и «Авангард» (1:3, первый перерыв) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.
На 19-й минуте первого периода Илья Каблуков забросил шайбу, подставив клюшку на пятаке. Таким образом, 37-летний хоккеист забил в своей 1000-й игре в КХЛ. На этот матч Каблуков вышел в статусе капитана команды.
Каблуков также стал третьим игроком в истории КХЛ, который провел 1000 матчей
Игроки с 1000+ матчами в истории КХЛ:
1036 – Вадим Шипачев;
1001 – Евгений Бирюков;
1000 – Илья Каблуков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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