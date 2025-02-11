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Каблуков стал капитаном «Авангарда» в 1000-м матче в КХЛ против «Адмирала». Прохоркин вернулся в состав после травмы

Илья Каблуков назначен капитаном «Авангарда» в 1000-м матче в карьере.

Тренерский штаб «Авангарда» назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала».

Илья Каблуков проведет 1000-й матч в КХЛ. Он заявлен первым центральным нападающим в звене с Марком Вербой и Джованни Фьоре.

Также Каблуков стал капитаном команды, обычно им является Дамир Шарипзянов. Кроме того, в состав «Авангарда» после травмы вернулся Николай Прохоркин, который не играл с 22 января.

37-летний Каблуков набрал 190 (63+127) очков в 999 матчах в КХЛ на данный момент.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoАвангард
logoИлья Каблуков
logoАдмирал
logoНиколай Прохоркин
logoКХЛ
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