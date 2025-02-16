«Салават» победил «Локомотив» в овертайме – 3:2. Решающий гол на счету Уилсона
«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Уфе и завершилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Скотт Уилсон.
Команда Виктора Козлова одержала пятую победу в шести последних матчах и идет на второй позиции в Восточной конференции, набрав 75 очков за 55 игр.
«Локомотив» уступил в двух из последних трех матчей. Ярославцы сохраняют первое место на Западе и в сводной таблице лиги, имея в активе 85 очков после 57 игр.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на выезде против «Лады» 19 февраля, «Локомотив» примет «Куньлунь» 20 февраля.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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