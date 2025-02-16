Губерниев о Матче звезд ЖХЛ: «Женский хоккей и женский биатлон спасут Россию. Нахожусь под каблуком наших прекрасных женщин»

Дмитрий Губерниев прокомментировал необычный буллит на Матче звезд ЖХЛ.

Событие проходило сегодня в Челябинске. В конкурсе на самый креативный буллит нападающая сборной Запада Алена Старовойтова вышла на лед на лыжах, а клюшку использовала как ружье в биатлоне, имитировав стрельбу из положения лежа.

– Дмитрий, что вы скажете о буллите на Матче звезд ЖХЛ, который в биатлонном стиле исполнила Алена Старовойтова?

– Я в восторге от этого буллита. Я вообще нахожусь под каблуком наших прекрасных женщин. Но это биатлонно‑хоккейное исполнение принесло всем радость и счастье. Потому что биатлон и женский хоккей объединяют всю страну.

И у меня просто нет слов, исключительно одни эмоции. Подготовка и стремление Алены, исполнившей этот буллит, достойны высочайших оценок.

Женский хоккей и женский биатлон спасут Россию! – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

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