Мэттьюс сыграл 20:39 против Канады – больше всех форвардов сборной США. Он завершил матч без очков и бросков в створ
Остон Мэттьюс сыграл 20:39 против Канады – больше всех форвардов сборной США.
Американцы обыграли канадцев (3:1) на Турнире четырех наций и вышли в финал.
Капитан сборной США Остон Мэттьюс провел на льду 20 минут 39 секунд – максимальный показатель среди форвардов сборной США.
Игрок «Торонто» не отметился результативными действиями и бросками в створ. В его активе 3 силовых приема.
В 2 матчах на турнире на счету Мэттьюса 1 (0+1) очко.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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