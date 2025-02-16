Мэттьюс сыграл 20:39 против Канады – больше всех форвардов сборной США. Он завершил матч без очков и бросков в створ

Остон Мэттьюс сыграл 20:39 против Канады – больше всех форвардов сборной США.

Американцы обыграли канадцев (3:1) на Турнире четырех наций и вышли в финал.

Капитан сборной США Остон Мэттьюс провел на льду 20 минут 39 секунд – максимальный показатель среди форвардов сборной США.

Игрок «Торонто » не отметился результативными действиями и бросками в створ. В его активе 3 силовых приема.

В 2 матчах на турнире на счету Мэттьюса 1 (0+1) очко.