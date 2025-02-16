Рябкин сделал 2 передачи в матче USHL со сборной США U18. У экс-форварда «Динамо» 15 очков в 12 играх в лиге

Иван Рябкин сделал 2 передачи в матче USHL со сборной США U18.

Форвард «Маскигона» помог своей команде обыграть команду USNTDP (5:4) в регулярном чемпионате лиги.

На счету 17-летнего экс-форварда московского «Динамо » стало 15 (8+7) очков в 12 играх в USHL . В последних 3 матчах – 6 (2+4) баллов.

Ожидается, что Рябкин будет выбран в первом раунде на драфте НХЛ-2025.

Рябкин – 22-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от ESPN, Шефер – 1-й, Хэгенс – 2-й