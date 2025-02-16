Рябкин сделал 2 передачи в матче USHL со сборной США U18. У экс-форварда «Динамо» 15 очков в 12 играх в лиге
Иван Рябкин сделал 2 передачи в матче USHL со сборной США U18.
Форвард «Маскигона» помог своей команде обыграть команду USNTDP (5:4) в регулярном чемпионате лиги.
На счету 17-летнего экс-форварда московского «Динамо» стало 15 (8+7) очков в 12 играх в USHL. В последних 3 матчах – 6 (2+4) баллов.
Ожидается, что Рябкин будет выбран в первом раунде на драфте НХЛ-2025.
Рябкин – 22-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от ESPN, Шефер – 1-й, Хэгенс – 2-й
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт USHL
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем