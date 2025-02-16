Густавссон пропустил 2 гола после 4 бросков в матче с Финляндией и был заменен после 1-го периода. Тренер Швеции связал это с плохим самочувствием вратаря

Филип Густавссон пропустил 2 гола после 4 бросков в матче с Финляндией.

Вратарь сборной Швеции был заменен после первого периода матча с Финляндией (3:4 ОТ) на Турнире четырех наций.

Тренер шведов Сэм Халлам сказал, что снял Густавссона с игры не из-за недовольства его игрой, а по причине плохого самочувствия голкипера.

Вступивший в игру Линус Улльмарк отразил 15 из 17 бросков.