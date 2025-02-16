Густавссон пропустил 2 гола после 4 бросков в матче с Финляндией и был заменен после 1-го периода. Тренер Швеции связал это с плохим самочувствием вратаря
Филип Густавссон пропустил 2 гола после 4 бросков в матче с Финляндией.
Вратарь сборной Швеции был заменен после первого периода матча с Финляндией (3:4 ОТ) на Турнире четырех наций.
Тренер шведов Сэм Халлам сказал, что снял Густавссона с игры не из-за недовольства его игрой, а по причине плохого самочувствия голкипера.
Вступивший в игру Линус Улльмарк отразил 15 из 17 бросков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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