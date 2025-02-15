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Гашек о том, что Гретцки не высказывается об Украине: «Многие боятся. Закончившие карьеру игроки должны говорить – они могут спасти жизни»

Доминик Гашек оценил молчание Уэйна Гретцки о конфликте на Украине.

– Почему об Украине высказываетесь вы, но не высказывается, например, Уэйн Гретцки? Деньги, страх? Как вы думаете?

– У каждого человека свои идеи, мнение. Конечно, многие ребята боятся. Люди в Чехии боятся, потому что мы жили в Чехии с 1968 по 1989 год. Давайте будем честны, с КГБ никогда не знаешь, что произойдет на следующий день. Так что да, люди боятся.

Я хотел бы предложить своим великим партнерам по игре [высказаться], но, знаете, я не хочу никого принуждать, это личное решение. Я думаю, что для игроков, которые еще играют, это все немного сложнее.

Но те, кто уже закончил выступать, должны начать говорить громче, а не молчать. Я не знаю, есть ли у Уэйна контракт с кем-то, может быть, у него есть контракт с НХЛ, может быть, с кем-то еще, но это его решение.

Я бы хотел, чтобы мои бывшие партнеры по игре начали высказываться, потому что они могут спасти много жизней, – сказал бывший голкипер сборной Чехии в интервью ютуб-каналу «Дмитрула».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
logoУэйн Гретцки
logoДоминик Гашек
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logoНХЛ
Политика
logoСборная Чехии по хоккею
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