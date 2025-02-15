Сушинский о тренировках Овечкина с Каспарайтисом: «Дарюс в потрясающей форме в свои 52, он не даст Саше спуску – придется попотеть»
Максим Сушинский оценил тренировки Александра Овечкина во время паузы в НХЛ.
Напомним, ранее российский хоккеист сообщил, что во время паузы в НХЛ у него будет небольшой тренировочный лагерь в Майами с участием экс-игрока лиги.
Вчера Овечкина рассказал, что тренируется вместе с Дарюсом Каспарайтисом.
«Я очень хорошо знаю Дарюса. В свои 52 года он находится в потрясающей физической форме и точно не даст спуску Овечкину. Повесив коньки на гвоздь, он начал много заниматься в зале, стал регулярно бегать.
Каспарайтис – фанат работы и тренировок. Саше еще придется попотеть, чтобы угнаться за ним. Нельзя сказать, что он поможет Александру не запустить себя, но вместе они точно не соскучатся», – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RT
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