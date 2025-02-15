Сушинский об Овечкине: «Пауза в 2 недели не должна негативно сказаться на его состоянии. Пускай потренируется, отдохнет – и с новыми силами и эмоциями ринется в бой»
39-летний капитан «Вашингтона» забросил 879 шайб в 1465 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
Игроки лиги, не принимающие участия в Турнире четырех наций, получили отпуск. Овечкин сейчас тренируется в Майами вместе с Дарюсом Каспарайтисом.
«Пауза продолжительностью в две недели не должна негативно сказаться на состоянии Овечкина. Пускай потренируется, отдохнет – и с новыми силами и эмоциями ринется в бой. Хоккеисты НХЛ во время вынужденного простоя не сидят без дела, а получают всю необходимую нагрузку, прописанную тренерами.
Предположу, что у Александра будет всего пара выходных. За 14 дней ничего случиться с ним не должно: паузы в календаре НХЛ случались всегда, и никто не терял форму», – сказал бывший игрок сборной России.
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