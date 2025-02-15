Хэнифин о свисте в адрес сборной США в Монреале: «Мы как бы плохие парни, это забавная роль. Атмосфера на матче с Канадой будет самой напряженной в моей карьере»

Ноа Хэнифин высказался о свисте в адрес сборной США в Монреале.

Во втором матче на Турнире четырех наций американцы сыграют со сборной Канады . Игра пройдет в Монреале 15 февраля (начало по московскому времени – 16 февраля в 04:00).

В первом матче на турнире сборная США обыграла Финляндию (6:1). Канадские болельщики освистали американский гимн и игроков команды во главе с капитаном Остоном Мэттьюсом, выступающим за «Торонто».

«Мы как бы плохие парни, это забавная роль. Я знаю, что атмосфера на матче с Канадой наверняка будет самой напряженной в моей карьере.

Любой игрок мечтает о таких моментах, очень волнительно стать их частью. Это запомнится на всю оставшуюся жизнь», – сказал защитник «Вегаса ».