Хэнифин о свисте в адрес сборной США в Монреале: «Мы как бы плохие парни, это забавная роль. Атмосфера на матче с Канадой будет самой напряженной в моей карьере»
Ноа Хэнифин высказался о свисте в адрес сборной США в Монреале.
Во втором матче на Турнире четырех наций американцы сыграют со сборной Канады. Игра пройдет в Монреале 15 февраля (начало по московскому времени – 16 февраля в 04:00).
В первом матче на турнире сборная США обыграла Финляндию (6:1). Канадские болельщики освистали американский гимн и игроков команды во главе с капитаном Остоном Мэттьюсом, выступающим за «Торонто».
«Мы как бы плохие парни, это забавная роль. Я знаю, что атмосфера на матче с Канадой наверняка будет самой напряженной в моей карьере.
Любой игрок мечтает о таких моментах, очень волнительно стать их частью. Это запомнится на всю оставшуюся жизнь», – сказал защитник «Вегаса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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