Давыдов об уходе Сопина из «Динамо»: «Я не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчения с молодыми игроками, уехавшими в Америку. Тут как в песне – «по капельке, по капельке, мы с вами набрались»

Виталий Давыдов высказался об уходе Алексея Сопина из «Динамо».

Спортивный директор московского клуба объяснил свое решение так: «Нарыв лопнул – накопились внутренние моменты , которые я не хочу выносить на обозрение. Долго к этому шел, пару раз писал заявление».

– Интернет эмоционально восприняли уход менеджера «Динамо» Алексея Сопина. А как восприняли его вы?

– В «Динамо » все спокойно, никаких эмоций, никто никого не убирал. Насколько понял, это была личная инициатива Алексея. Имеет полное право.

– Видели предпосылки такого решения?

– Я с самого начала сезона говорил о том, что не понял приглашения вратаря Миски . Были и огорчительные моменты с молодыми хоккеистами, которые уехали в Северную Америку.

Так что тут как в песне – «по капельке, по капельке, мы с вами набрались» (смеется).

– Курс «Динамо» не меняется?

– Нет, мы на победной волне. В последние дни очень хорошо остановили сильных соперников – СКА и «Спартак». Перед плей-офф это обнадеживает, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.