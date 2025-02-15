Давыдов об уходе Сопина из «Динамо»: «Я не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчения с молодыми игроками, уехавшими в Америку. Тут как в песне – «по капельке, по капельке, мы с вами набрались»
Спортивный директор московского клуба объяснил свое решение так: «Нарыв лопнул – накопились внутренние моменты, которые я не хочу выносить на обозрение. Долго к этому шел, пару раз писал заявление».
– Интернет эмоционально восприняли уход менеджера «Динамо» Алексея Сопина. А как восприняли его вы?
– В «Динамо» все спокойно, никаких эмоций, никто никого не убирал. Насколько понял, это была личная инициатива Алексея. Имеет полное право.
– Видели предпосылки такого решения?
– Я с самого начала сезона говорил о том, что не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчительные моменты с молодыми хоккеистами, которые уехали в Северную Америку.
Так что тут как в песне – «по капельке, по капельке, мы с вами набрались» (смеется).
– Курс «Динамо» не меняется?
– Нет, мы на победной волне. В последние дни очень хорошо остановили сильных соперников – СКА и «Спартак». Перед плей-офф это обнадеживает, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий