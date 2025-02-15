  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов об уходе Сопина из «Динамо»: «Я не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчения с молодыми игроками, уехавшими в Америку. Тут как в песне – «по капельке, по капельке, мы с вами набрались»
1

Давыдов об уходе Сопина из «Динамо»: «Я не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчения с молодыми игроками, уехавшими в Америку. Тут как в песне – «по капельке, по капельке, мы с вами набрались»

Виталий Давыдов высказался об уходе Алексея Сопина из «Динамо».

Спортивный директор московского клуба объяснил свое решение так: «Нарыв лопнул – накопились внутренние моменты, которые я не хочу выносить на обозрение. Долго к этому шел, пару раз писал заявление».

– Интернет эмоционально восприняли уход менеджера «Динамо» Алексея Сопина. А как восприняли его вы?

– В «Динамо» все спокойно, никаких эмоций, никто никого не убирал. Насколько понял, это была личная инициатива Алексея. Имеет полное право.

– Видели предпосылки такого решения?

– Я с самого начала сезона говорил о том, что не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчительные моменты с молодыми хоккеистами, которые уехали в Северную Америку. 

Так что тут как в песне – «по капельке, по капельке, мы с вами набрались» (смеется).

– Курс «Динамо» не меняется?

– Нет, мы на победной волне. В последние дни очень хорошо остановили сильных соперников – СКА и «Спартак». Перед плей-офф это обнадеживает, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВиталий Давыдов
logoИгорь Чернышов
logoКХЛ
logoИван Рябкин
logoДинамо Москва
logoХантер Миска
logoАлексей Сопин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Комтуа об уходе Сопина из «Динамо»: «Он создал отличную команду, которая может поспорить за Кубок Гагарина. Будем скучать по нему»
1вчера, 18:59
Сопин об уходе из «Динамо»: «Нарыв лопнул – накопились внутренние моменты, которые я не хочу выносить на обозрение. Долго к этому шел, пару раз писал заявление»
413 февраля, 13:05
Рекомендуем
Главные новости
Давыдов о Ливо: «Его феномен – во многом тренерская заслуга. В Уфе будут его ориентировать на 50 шайб. Отрыв канадца в споре снайперов беспокоит – есть вопросы к уровню наших нападающих»
134 минуты назад
Кожевников об Овечкине: «Захочет – пойдет к 1000 шайб. Сейчас главное – побить рекорд Гретцки, с каждой шайбой будет все тяжелее. Сопротивления будет больше, даже без политики»
658 минут назад
КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Трактором», «Сибирь» примет «Металлург», СКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Торпедо»
9сегодня, 04:22
Беннетт сыграет за сборную Канады в матче с США на Турнире четырех наций. Он был центром 4-го звена команды на тренировке
1сегодня, 03:15
Яшкин о 3-3 в «зеленом» дерби: «Счет говорит сам за себя – все игры в сезоне были равными»
5сегодня, 02:29
Агент о том, что Гальченюк получит 90 млн рублей за сезон в «Амуре»: «Сумма не удивила, к Алексу был большой интерес. Такой же контракт мог быть и в другом клубе»
1сегодня, 01:47
Василий Каменев: «Ротенберг пропагандирует атакующий, зрелищный хоккей, что подразумевает большое количество голов. Поэтому на трибунах «СКА-Арены» всегда много народу»
11вчера, 21:42
Макар пропустил тренировку Канады перед матчем против США из-за болезни
2вчера, 21:31
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 21:30Спецпроект
Дарюс Каспарайтис: «Овечкин в отличной форме, может еще играть и играть. Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, все шансы есть»
11вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Ланкинен сыграет в воротах сборной Финляндии в матче со Швецией на Турнире четырех наций. Сарос пропустил 6 шайб от США в первой игре
19 минут назад
19-летний форвард «Салавата» Набиев о 3 голах в 3 матчах с «Ак Барсом» в сезоне: «Для нас «зеленое дерби» очень принципиально. В этих матчах забивать особенно приятно»
246 минут назад
Шашков о мастер-классе с юными хоккеистами в Ревде: «Нам с ребятами очень понравилось. Подбираешь шайбу, поднимаешь голову, и на тебя бежит сразу 10 муравьев»
сегодня, 04:34
41-летний рекордсмен ЧМ по хоккею Амбюль завершит карьеру после этого сезона. Швейцарец принял участие в 19 турнирах и провел 141 матч
сегодня, 03:45
«Питтсбург» выменял Матиаса Лаферрьера у «Сент-Луиса» на Андоновски. Команды провели 4-ю сделку с июня прошлого года
1сегодня, 03:30
«Даллас» продлил Стила на 2 года с кэпхитом 2,1 млн долларов. У форварда 17 очков в 53 играх в сезоне
сегодня, 03:05
Кагарлицкий о победной серии «Торпедо» из 4 матчей: «Поменяли игру в средней зоне и обороне. Тренерский штаб в хорошем контакте с командой»
сегодня, 02:00
Ансель Галимов поддержал мусульманский турнир по хоккею: «Передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний»
1вчера, 21:59
Агент Аймурзина об интересе из НХЛ: «Приезжали североамериканские скауты. Данил хотел бы попробовать себя там после следующего сезона. Если передумает, продлим контракт с повышением зарплаты»
3вчера, 21:55
Рафиков повторил рекорд «Локомотива» в КХЛ по голам среди защитников. У него 56 шайб в составе клуба
1вчера, 20:54
Рекомендуем