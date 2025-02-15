41-летний рекордсмен ЧМ по хоккею Амбюль завершит карьеру после этого сезона. Швейцарец принял участие в 19 турнирах и провел 141 матч

Рекордсмен ЧМ по хоккею Андрес Амбюль завершит карьеру после этого сезона.

41-летний капитан «Давоса » объявил о своем предстоящем уходе из спорта.

В составе сборной Швейцарии Амбюль выступал на 19 чемпионатах мира и провел 141 матч – оба этих показателя являются рекордными. В 2013 и 2024 году он становился вице-чемпионом мира в составе швейцарцев.

В текущем году форвард может выступить на своем 20-м турнире. При этом завершение карьеры означает, что он не сыграет на домашнем ЧМ-2026.

Андрес также 5 раз выступал за национальную команду на олимпийских хоккейных турнирах. В его активе 6 побед в чемпионате Швейцарии – 5 с «Давосом» и 1 с «Цюрихом».