Амбюль о 2-м месте Швейцарии на своем 19-м ЧМ: «Серебро – это серебро, а золото – это золото. Мы не взяли золото, и это очень обидно»

Теги Сборная Швейцарии по хоккею Давос рекорды Андрес Амбюль ЧМ по хоккею Хоккей

Андрес Амбюль высказался о 2-м месте Швейцарии на ЧМ.

Швейцарцы уступили сборной Чехии (0:2) в финале ЧМ 2024 по хоккею. 

40-летний Амбюль стал самым возрастным серебряным призером ЧМ за всю историю. Медаль турнира стала для него второй в карьере (также было серебро в 2013 году, а турнир 2018-го, на котором Швейцария стала второй, игрок пропустил из-за травмы). 

«Серебро – это серебро, а золото – это золото. Мы не взяли золото, и это очень обидно», – сказал форвард «Давоса». 

Амбюль сыграл на своем 19-м ЧМ, финал стал для него 141-м матчем в рамках турниров. Оба показателя являются рекордными. 

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1 комментарий
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Походу он будет играть до золотой медали ЧМ
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