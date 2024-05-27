Амбюль о 2-м месте Швейцарии на своем 19-м ЧМ: «Серебро – это серебро, а золото – это золото. Мы не взяли золото, и это очень обидно»

Андрес Амбюль высказался о 2-м месте Швейцарии на ЧМ.

Швейцарцы уступили сборной Чехии (0:2) в финале ЧМ 2024 по хоккею.

40-летний стал самым возрастным серебряным призером ЧМ за всю историю. Медаль турнира стала для него второй в карьере (также было серебро в 2013 году, а турнир 2018-го, на котором стала второй, игрок пропустил из-за травмы).

«Серебро – это серебро, а золото – это золото. Мы не взяли золото, и это очень обидно», – сказал форвард « ».

Амбюль сыграл на своем 19-м ЧМ, финал стал для него 141-м матчем в рамках турниров. Оба показателя являются рекордными.