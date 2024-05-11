40-летний Амбюль сыграл на 19-м ЧМ по хоккею. Швейцарцу принадлежат рекорды по числу турниров и матчей

Теги Сборная Швейцарии по хоккею чемпионат Швейцарии Давос рекорды Андрес Амбюль ЧМ по хоккею Хоккей

40-летний Андрес Амбюль сыграл на 19-м ЧМ по хоккею.

Форвард сборной Швейцарии принял участие в матче со сборной Норвегии (5:2) на турнире в Чехии и отметился результативной передачей. 

Капитан «Давоса» обновил рекорд по числу турниров, который установил в 2022 году. Второе место занимает его соотечественник Маттиас Зегер (16 турниров). 

Впервые Амбюль принял участие в чемпионате мира в 2004 году. Андрес также обновляет рекорд по числу матчей на чемпионатах мира. Сегодняшняя игра стала для него 132-й в рамках турниров. На втором месте идет немец Удо Кисслинг – на его счету 119 игр.

В активе швейцарца 62 (28+34) набранных очка и серебряная медаль турнира 2013 года. Турнир 2018 года, на котором швейцарцы тоже стали вторыми, он пропустил из-за травмы.

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