Фаворит драфта НХЛ-2025 Миса первым в сезоне OHL набрал 100+ очков – за 48 игр. У форварда «Сагино» 2+1 в игре с «Грейхаундс», у Чернышова – 2+2
Фаворит драфта НХЛ-2025 Майкл Миса первым в сезоне OHL набрал 100+ очков.
17-летний канадский форвард «Сагино» сделал дубль и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио с «Су Грейхаундс» (8:4).
На счету игрока стало 102 (46+56) балла в 48 играх. Один из фаворитов драфта НХЛ-2025 возглавляет гонку бомбардиров лиги и идет вторым в гонке снайперов.
Отметим, что его партнер Игорь Чернышов в данном матче набрал 4 (2+2) очка.
В 6 играх в лиге у 19-летнего экс-форварда «Динамо» стало 18 (10+8) баллов. Россиянин был задрафтован «Сан-Хосе» в прошлом году во 2-м раунде под общим 33-м номером.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт лиги Онтарио
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