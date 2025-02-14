Фаворит драфта НХЛ-2025 Миса первым в сезоне OHL набрал 100+ очков – за 48 игр. У форварда «Сагино» 2+1 в игре с «Грейхаундс», у Чернышова – 2+2

Фаворит драфта НХЛ-2025 Майкл Миса первым в сезоне OHL набрал 100+ очков.

17-летний канадский форвард «Сагино» сделал дубль и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио с «Су Грейхаундс» (8:4).

На счету игрока стало 102 (46+56) балла в 48 играх. Один из фаворитов драфта НХЛ-2025 возглавляет гонку бомбардиров лиги и идет вторым в гонке снайперов.

Отметим, что его партнер Игорь Чернышов в данном матче набрал 4 (2+2) очка.

В 6 играх в лиге у 19-летнего экс-форварда «Динамо» стало 18 (10+8) баллов. Россиянин был задрафтован «Сан-Хосе » в прошлом году во 2-м раунде под общим 33-м номером.