Экс-форвард «Динамо» Чернышов набрал 14 очков в 5 матчах в OHL и был признан лучшим игроком прошлой недели

Экс-форвард «Динамо» Игорь Чернышов набрал 14 очков в 5 матчах в OHL .

19-летний игрок «Сагино» был признан лучшим игроком прошлой недели в юниорской Лиге Онтарио – 3 матча и 10 (5+5) очков.

Всего в регулярном чемпионате OHL на его счету 14 (8+6) баллов в 5 играх.

Напомним, в августе 2024 года экс-игрок «Динамо » подписал контракт новичка с «Сан-Хосе ».

Через несколько недель Чернышову прооперировали плечо в США, после чего он не выходил на лед в официальных матчах до 30 января текущего года.

Нападающий был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.