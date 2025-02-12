Экс-форвард «Динамо» Чернышов набрал 14 очков в 5 матчах в OHL и был признан лучшим игроком прошлой недели
Экс-форвард «Динамо» Игорь Чернышов набрал 14 очков в 5 матчах в OHL .
19-летний игрок «Сагино» был признан лучшим игроком прошлой недели в юниорской Лиге Онтарио – 3 матча и 10 (5+5) очков.
Всего в регулярном чемпионате OHL на его счету 14 (8+6) баллов в 5 играх.
Напомним, в августе 2024 года экс-игрок «Динамо» подписал контракт новичка с «Сан-Хосе».
Через несколько недель Чернышову прооперировали плечо в США, после чего он не выходил на лед в официальных матчах до 30 января текущего года.
Нападающий был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт CHL
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем