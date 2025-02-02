Экс-форвард «Динамо» Чернышов набрал 4 очка за 2 игры в OHL. Это первые матчи 19-летнего хоккеиста после операции на плече
Экс-форвард «Динамо» Игорь Чернышов набрал 4 очка за 2 игры в OHL.
19-летний хоккеист «Сагино» отметился голом и результативной передачей в матче против «Китченера» (5:4). В активе россиянина стало 3+1 балла за результативность за две игры в юниорской лиге Онтарио.
Напомним, в августе 2024 года экс-игрок «Динамо» подписал контракт новичка с «Сан-Хосе». Через несколько недель Чернышову прооперировали плечо в США, после чего он не выходил на лед в официальных матчах.
Нападающий был выбран на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт OHL
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем