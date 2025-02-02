Экс-форвард «Динамо» Чернышов набрал 4 очка за 2 игры в OHL. Это первые матчи 19-летнего хоккеиста после операции на плече

Экс-форвард «Динамо» Игорь Чернышов набрал 4 очка за 2 игры в OHL.

19-летний хоккеист «Сагино » отметился голом и результативной передачей в матче против «Китченера» (5:4). В активе россиянина стало 3+1 балла за результативность за две игры в юниорской лиге Онтарио.

Напомним, в августе 2024 года экс-игрок «Динамо » подписал контракт новичка с «Сан-Хосе». Через несколько недель Чернышову прооперировали плечо в США, после чего он не выходил на лед в официальных матчах.

Нападающий был выбран на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.