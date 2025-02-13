Епанчинцев о 4:1 с «Ладой»: «Реализация у «Сибири» была сильнее. Сыграли по заданию, на классе, вовремя включались. Важные два очка, всех с победой!»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Ладой».

Новосибирский клуб одержал победу со счетом 4:1 в домашнем мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня обе команды больше думали об атаке. Думаю, что матч понравился болельщикам, реализация с нашей стороны была сильнее, чем у соперника. Важные два очка, всех с победой!

– Большинство тренеров победный состав не меняют, но вы выпустили в нападении двух новых игроков. С чем связана такая ротация?

– И по болезни, и потому, что Кара провел не лучший матч, решили поставить Карпова.

– Карпов вышел и забил, активно провел первый период. Увидели у него голод по хоккею?

– Наверное, соскучился по хоккею. Он много пропустил. У нас неплохая статистика у тех игроков, кто много пропускает и потом выходит – сразу забивают. Будем думать (смеется).

– Что попытались исправить после первого матча с этим же соперником?

– От своей игры больше отталкивались, но делали акцент и на тех моментах, которые проглядывались у соперника. Подправляли свою игру и то, что не получилось.

Сегодня сыграли по заданию, а где-то даже на классе, вовремя включались. Домашняя серия продолжается, к которой начали готовиться уже в последние десять минут третьего периода.

– Мерфи отправился за рекордом по очкам среди защитников в КХЛ. Кем-то это обсуждается?

– Абсолютно не обсуждается. С профессиональной точки зрения есть контракт, и он радует очками, забитыми голами и передачами, – сказал Епанчинцев .