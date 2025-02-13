«Сибирь» обыграла «Ладу» – 4:1. У новосибирцев 4 победы подряд, у тольяттинцев – серия из 10 поражений
«Сибирь» оказалась сильнее «Лады» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Новосибирске и завершилась в пользу хозяев со счетом 4:1. Две шайбы в составе «Сибири» забросил защитник Тревор Мерфи.
Для команды Вадима Епанчинцева это четвертая победа подряд. Новосибирцы продлили серию матчей с набранными очками до 12 и вышли на седьмое место Востока, набрав 58 очков за 53 игры.
«Лада» потерпела десятое поражение подряд – все в основное время. В активе тольяттинцев 42 очка за 53 игры, команда идет на десятой позиции в Восточной конференции.
Следующий матч «Сибирь» проведет дома с «Металлургом» 15 февраля, «Лада» в этот же день в гостях сыграет с «Барысом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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