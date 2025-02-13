«Сибирь» обыграла «Ладу» – 4:1. У новосибирцев 4 победы подряд, у тольяттинцев – серия из 10 поражений

«Сибирь» оказалась сильнее «Лады» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Новосибирске и завершилась в пользу хозяев со счетом 4:1. Две шайбы в составе «Сибири» забросил защитник Тревор Мерфи .

Для команды Вадима Епанчинцева это четвертая победа подряд. Новосибирцы продлили серию матчей с набранными очками до 12 и вышли на седьмое место Востока, набрав 58 очков за 53 игры.

«Лада » потерпела десятое поражение подряд – все в основное время. В активе тольяттинцев 42 очка за 53 игры, команда идет на десятой позиции в Восточной конференции.

Следующий матч «Сибирь » проведет дома с «Металлургом» 15 февраля, «Лада» в этот же день в гостях сыграет с «Барысом».