Михеев о чемпионе РПЛ: «Кто угодно, только не «Зенит», надеюсь. Хочется уже чего-то нового. Но если снова выиграют – значит, они сильнее, это надо уважать»
– В РПЛ на кого ставку сделаете – кто чемпионом станет? Опять «Зенит»?
– Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового. Но если они снова выиграют – значит, они сильнее, и это тоже надо уважать.
И все же, надеюсь, тот же «Краснодар» во время прошлогодней борьбы за золото набрался опыта, и он ему поможет. Так ведь и в НХЛ часто получается – та же «Тампа» сначала проиграла в финале «Чикаго», потом еще два раза доходила до седьмого матча полуфинала, выиграла регулярку с рекордными 62 победами – и только потом взяла Кубок.
Все приходит постепенно, накапливается. «Зенит», выигрывавший пять лет подряд, в решающие моменты наглый, а «Краснодар» мягковат. Надеюсь, сейчас ситуация изменилась. Но для решающего рывка им нужны ребята с характером, понаглее.
Посмотрим на «Спартак», которому эта зимняя пауза, мне кажется, вообще была не нужна. Еще чуть-чуть и они бы догнали лидеров. Угальде забивает вовсю, хотя в первый сезон у него ничего не залетало. Но ему сильно помогло появление Барко, который мне очень нравится.
ЦСКА с «Динамо» в этом сезоне, мне кажется, особо высоко не заберутся. Армейцы, похоже, не могут позволить себе сильных игроков, а «Динамо» играет в слишком бразильский футбол – открытый, рискованный. Хотя в прошлом году они дошли лидерами до последнего тура – и столько их болельщиков в Краснодар тогда поехало...
– Про «Локомотив» забыли.
– Да, конечно. Там молодая команда, и на ней пауза тоже может сказаться. Тот же Батраков хорош, но он всего полгода в основе играет, поэтому пока не хочу парню слишком много дифирамбов петь. И мне все-таки кажется, что золото разыграют «Краснодар», «Спартак» и «Зенит», – сказал хоккеист «Чикаго» Илья Михеев.
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