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Мичков без очков против «Питтсбурга»: 3 броска в створ, 3 промаха, 2 блока и 1 хит за 18:20

Матвей Мичков остался без очков в матче против «Питтсбурга».

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре с «Пингвинс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 20-летнего россиянина 36 (16+20) очков в 55 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 15». 

Сегодня Мичков (18:20, 1:27 – в единственном большинстве «летчиков», «0») нанес 3 броска в створ и трижды промахнулся, сделал 2 блока и применил 1 силовой прием. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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