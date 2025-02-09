Мичков без очков против «Питтсбурга»: 3 броска в створ, 3 промаха, 2 блока и 1 хит за 18:20
Матвей Мичков остался без очков в матче против «Питтсбурга».
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре с «Пингвинс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 20-летнего россиянина 36 (16+20) очков в 55 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 15».
Сегодня Мичков (18:20, 1:27 – в единственном большинстве «летчиков», «0») нанес 3 броска в створ и трижды промахнулся, сделал 2 блока и применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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