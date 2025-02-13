Губернатор Свердловской области об открытии второй очереди «Дацюк-Арены»: «Знак того, что власти всех уровней, бизнесмены, спортсмены, строители и все любители хоккея — большая профессиональная команда»

Евгений Куйвашев высказался об открытии второй очереди «Дацюк-Арены».

«Я искренне радуюсь каждому открытию новой ледовой арены. Сегодняшнее событие — это знак того, что власти всех уровней, бизнесмены, спортсмены, строители и все любители хоккея — большая профессиональная команда.

Символично то, что часть денежных средств, которые использованы при строительстве этой уникальной арены, были выделены из президентского гранта в результате победы нашей команды «СВ-Металл» в турнире Ночной хоккейной лиги. Мы приложили все усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки возвести объект», — сказал губернатор Свердловской области.