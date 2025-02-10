«Режет глаза, когда огромные ребята превращаются в маленьких, если кто-то сильно бросает. Все зависит от духа». Защитник «Автомобилиста» Воробьев о блоках
— Ты у всех ассоциируешься с блокированными бросками. Как правильно это делать?
— Главное — не бояться. Я кому-то уже рассказывал: по статистике каждый 7-й-10-й бросок — болезненный. Бывает, что шайба летит с невероятной скоростью, а тебе не больно. Зато кто-то накинет просто — уже больно. Я себе сейчас перчатку усилил, чтобы пальцы защищала. Есть нюансы: находиться у дальней штанги, чтобы вратарю видимость не закрывать.
Я в своей карьере видел, как огромные ребята превращаются в маленьких, если видят, что кто-то сильно бросает. Это режет глаза сразу. Ловить шайбы на себя может каждый. Просто кто-то больше забивает, и он не будет дополнительно риск травмы повышать.
В нашей команде... Ну даже Стефан Да Коста — один из лидеров по силовым приемам, на себя шайбы ловит. Все зависит от духа ребят.
— Как справляться с боязнью шайбы?
— Не знаю. Наверное, это можно воспитать. Как говорят: если ты трус, то и останешься трусом.
Когда выходишь в меньшинстве и видишь Григоренко, Нестерова, Бурдасова, то понимаешь, что тебе придется это делать. Ты себя готовишь уже: надо постараться помочь команде. Не могу сказать, что это важный аспект, но, если это помогает команде, я буду это делать. Надеюсь, меня ценят не только за блоки, но и за надежную игру, – сказал защитник «Автомобилиста».
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