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Щитов о судьях: «Им нужны свои пресс-конференции. Можно же сделать прикольное шоу. У нас руководство судейского корпуса всего боится, надо отходить от этого»

Никита Щитов предложил ввести пресс-конференции для судей.

«Штраф в 300 тысяч рублей никак не повышает уровень уважения к работе судей. Более того, я не вижу в нем смысла. Почему нельзя обсудить ту или иную ошибку? Да ради бога! Зато судейский корпус прислушается. Может, эта конструктивная критика как-то поможет?

Вообще, я считаю, что для судей нужно делать свои пресс-конференции. Почему у нас только тренеры выступают? К ним тоже есть вопросы, которые было бы интересно обсудить. Таким образом, арбитры стали бы более узнаваемыми в медиапространстве. Интересно послушать их точку зрения. И никого не надо штрафовать. Это нужно делать, только если тренер матом пройдется по судье. Что такого в том, чтобы указать на ошибки? Дикость какая-то!

Я уже давно говорю о том, что руководство судейского корпуса всего боится. Например, что арбитры могут выставить себя не в том свете в социальных сетях. Да не нужно этого бояться! Надо отходить от этого и быть открытыми. Критика же может пойти на пользу.

Давайте сделаем пресс-конференции для судей, где они смогут рассказать о своем взгляде на игру и сказать что-нибудь в адрес тренеров и игроков. Это будет интересно, можно же сделать прикольное шоу.

Мы же постоянно внедряем новые правила. Почему бы не сделать пресс-конференции для судей и вывести хоккей на новый уровень? Я против оскорблений, но почему бы не обсуждать работу арбитров? Вот я за это», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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