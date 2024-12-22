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Илья Ковальчук: «Овечкин – феноменальный игрок. Забить более 850 голов… Даже тяжело выговорить. Он уникален»

Илья Ковальчук впечатлен выступлениями Александра Овечкина.

«Овечкин – феноменальный игрок. Забить более 850 голов… Даже тяжело цифру эту выговорить. Он уникален.

Возраст – всего лишь цифра. В его случае точно. Он классно подготовился к сезону.

К сожалению, получил нелепую травму, но она его сделает сильнее. Думаю, он скоро выйдет на лед и продолжит забивать обязательно», – сказал бывший нападающий «Нью-Джерси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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