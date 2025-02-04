Михайлов о нестабильности ЦСКА: «Задача борьбы за Кубок Гагарина не снимается. Вопросы надо задавать Воробьеву. Я пока ничего страшного не вижу»

Борис Михайлов высказался о нестабильной игре ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Московский клуб потерпел 7 поражений в последних 11 матчах. При этом в двух последних играх команда разгромила «Северсталь» и «Торпедо» с одинаковым счетом 6:1.

Команда идет на 4-м месте в Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков.

– У ЦСКА сейчас не получается стабильная игра. Как считаете, может ли это сказаться на психологической уверенности команды?

– Задача борьбы за Кубок Гагарина не снимается. Вопрос, в чем дело, надо задавать главному тренеру Илье Воробьеву .

– На ваш взгляд, это может сказаться на действиях хоккеистов во время матчей?

– Я пока ничего страшного не вижу, – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА.