Михайлов о нестабильности ЦСКА: «Задача борьбы за Кубок Гагарина не снимается. Вопросы надо задавать Воробьеву. Я пока ничего страшного не вижу»
Борис Михайлов высказался о нестабильной игре ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Московский клуб потерпел 7 поражений в последних 11 матчах. При этом в двух последних играх команда разгромила «Северсталь» и «Торпедо» с одинаковым счетом 6:1.
Команда идет на 4-м месте в Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков.
– У ЦСКА сейчас не получается стабильная игра. Как считаете, может ли это сказаться на психологической уверенности команды?
– Задача борьбы за Кубок Гагарина не снимается. Вопрос, в чем дело, надо задавать главному тренеру Илье Воробьеву.
– На ваш взгляд, это может сказаться на действиях хоккеистов во время матчей?
– Я пока ничего страшного не вижу, – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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