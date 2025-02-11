Козлов о внедрении ИИ: «Хоккей – это спорт, шоу, люди приходят смотреть на эмоции. Арбитрами должны быть именно люди, иначе можно просто играть в Playstation»
Виктор Козлов ответил о возможном внедрении искусственного интеллекта в спорт.
Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил недовольство работой арбитров после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6) и сказал: «Надеюсь, что искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит в хоккее людей, которые влияют на игру».
– Ваше отношение к внедрению ИИ в спорт? В хоккее он может хоть кого‑то заменить?
– Хоккей – это спорт, шоу, люди приходят смотреть на эмоции, энергию, саму игру.
Поэтому я считаю, что арбитрами, игроками должны быть именно люди, иначе же можно просто в Playstation дома играть и все, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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