Александр Трушков: «Нам небезразлична «Лада». Мы все вместе будем выбираться из ситуации, в которую себя загнали»
Александр Трушков заявил о небезраличности к «Ладе».
Команда находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции.
«Я не попал на встречу с болельщиками, которая состоялась на днях в нашей раздевалке. Поэтому о ее подробностях лучше спросить тех, кто там был.
Могу сказать одно: у «Лады» потрясающие болельщики. Все переживают за результат. Хоть мы и проигрываем, но они все равно постоянно ходят на наши матчи.
Болельщики очень сильно поддерживают меня, за что я им благодарен.
Нам небезразлична «Лада», поэтому мы все вместе будем выбираться из ситуации, в которую себя загнали», – сказал вратарь «Лады» Александр Трушков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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