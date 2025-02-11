Александр Трушков: «Нам небезразлична «Лада». Мы все вместе будем выбираться из ситуации, в которую себя загнали»

Александр Трушков заявил о небезраличности к «Ладе».

Команда находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции.

«Я не попал на встречу с болельщиками, которая состоялась на днях в нашей раздевалке. Поэтому о ее подробностях лучше спросить тех, кто там был.

Могу сказать одно: у «Лады» потрясающие болельщики. Все переживают за результат. Хоть мы и проигрываем, но они все равно постоянно ходят на наши матчи.

Болельщики очень сильно поддерживают меня, за что я им благодарен.

Нам небезразлична «Лада », поэтому мы все вместе будем выбираться из ситуации, в которую себя загнали», – сказал вратарь «Лады» Александр Трушков .