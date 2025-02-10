Нэтан Маккиннон: «Кросби и Макдэвид входят в пятерку лучших в истории хоккея. Быть с ними в одной команде – честь для меня»

Нэтан Маккиннон назвал места Сидни Кросби и Коннора Макдэвида в истории хоккея.

Нападающий, представляющий «Колорадо », сыграет с ними в одной команде за сборную Канады на Турнире четырех наций .

«Сидни Кросби и Коннор Макдэвид , безусловно, входят в пятерку лучших в истории хоккея. Быть с ними в одной команде и следовать за ними – честь для меня», – сказал Нэтан Маккиннон.

Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Райнхарт и Макар – первая спецбригада большинства Канады на тренировке перед Турниром четырех наций