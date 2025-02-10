Пронгер о Макдэвиде на Турнире четырех наций: «Возможность научиться побеждать. Это способ показать себя. И заявить: «Это моя лига. Я лучший хоккеист в этой лиге»

Крис Пронгер рассказал, как матчи за Канаду могут повлиять на Коннора Макдэвида.

Хоккеист является ассистентом капитана Сидни Кросби в национальной команде на Турнире четырех наций .

Бывший защитник сборной Канады Крис Пронгер считает, что опыт участия в этом турнире сделает Макдэвида лучше как капитана, когда он продолжит сезон в НХЛ в «Эдмонтоне ».

«Если они смогут выиграть, у него будет уникальное понимание того, что нужно для победы. Думаю, он это уже понимает.

Для Макдэвида это еще одна возможность научиться побеждать. Это другая среда. Ты играешь с лучшими канадскими хоккеистами и мира.

Это способ показать себя. Чтобы заявить: «Это моя лига. Я лучший хоккеист в этой лиге, и я выиграю ее», – сказал Крис Пронгер.