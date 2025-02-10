Пронгер о Макдэвиде на Турнире четырех наций: «Возможность научиться побеждать. Это способ показать себя. И заявить: «Это моя лига. Я лучший хоккеист в этой лиге»
Крис Пронгер рассказал, как матчи за Канаду могут повлиять на Коннора Макдэвида.
Хоккеист является ассистентом капитана Сидни Кросби в национальной команде на Турнире четырех наций.
Бывший защитник сборной Канады Крис Пронгер считает, что опыт участия в этом турнире сделает Макдэвида лучше как капитана, когда он продолжит сезон в НХЛ в «Эдмонтоне».
«Если они смогут выиграть, у него будет уникальное понимание того, что нужно для победы. Думаю, он это уже понимает.
Для Макдэвида это еще одна возможность научиться побеждать. Это другая среда. Ты играешь с лучшими канадскими хоккеистами и мира.
Это способ показать себя. Чтобы заявить: «Это моя лига. Я лучший хоккеист в этой лиге, и я выиграю ее», – сказал Крис Пронгер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем