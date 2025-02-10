Хэйгл, Демко и Мэттью Ткачак – звезды недели в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 8 очков в 4 матчах
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой назван нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак, который отметился 7 (4+3) баллами в трех играх
Второй звездой стал голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко, одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 0,46 шайбы и отражая 98,5% бросков.
Первой звездой признан форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл, набравший 8 (4+4) очков в четырех матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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