Хэйгл, Демко и Мэттью Ткачак – звезды недели в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 8 очков в 4 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак , который отметился 7 (4+3) баллами в трех играх

Второй звездой стал голкипер «Ванкувера » Тэтчер Демко , одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 0,46 шайбы и отражая 98,5% бросков.

Первой звездой признан форвард «Тампы » Брэндон Хэйгл , набравший 8 (4+4) очков в четырех матчах.