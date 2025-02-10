Плющев о канадских тренерах Буше и Гру: «Не увидел чего-то такого выдающегося, чего раньше российский хоккей не знал. У «Авангарда» ничего не поменялось»

Владимир Плющев ответил на вопрос о работе Ги Буше и Бенуа Гру в КХЛ.

– В «Авангарде» и «Тракторе» работают два канадских тренера – Ги Буше и Бен Гру. Что-то они дают нашему хоккею?

– Сказать, что у них есть что-то фундаментальное, не могу.

А то, что они внесли изменения в организацию игры, – это нормальное явление. Понятно, что разница между тренером, имеющим опыт работы в НХЛ и только делающим первые шаги, огромная.

Но практически у того же «Авангарда» ничего не поменялось. Лишь вернулось много игроков, которые были не нужны предыдущим тренерам и руководителям, и сейчас они дают результат.

И это еще раз подчеркивает не очень высокую компетенцию тех, кто оказался у руля клуба в начале сезона.

– Конечно.

– Но чего-то такого выдающегося у того же Буше не вижу – он организовал команду, добился игровой дисциплины, внес порядок в игру защитников и нападающих.

– Про Бена Гру из «Трактора» то же самое можно сказать?

– Тут вопрос в чем заключается? В моем понимании, каждый тренер – это личность.

Да, эти ребята, с учетом их североамериканского опыта, конечно, привнесли некоторые моменты в игру своих нынешних команд. Но чего-то такого выдающегося, чего раньше российский хоккей не знал, не увидел.

Другое дело, что какие-то идеи наши отдельные товарищи наверху уже забыли. А, может, и изначально не знали – с учетом их образования или общей культуры, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .