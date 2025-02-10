Плющев о канадских тренерах Буше и Гру: «Не увидел чего-то такого выдающегося, чего раньше российский хоккей не знал. У «Авангарда» ничего не поменялось»
– В «Авангарде» и «Тракторе» работают два канадских тренера – Ги Буше и Бен Гру. Что-то они дают нашему хоккею?
– Сказать, что у них есть что-то фундаментальное, не могу.
А то, что они внесли изменения в организацию игры, – это нормальное явление. Понятно, что разница между тренером, имеющим опыт работы в НХЛ и только делающим первые шаги, огромная.
Но практически у того же «Авангарда» ничего не поменялось. Лишь вернулось много игроков, которые были не нужны предыдущим тренерам и руководителям, и сейчас они дают результат.
И это еще раз подчеркивает не очень высокую компетенцию тех, кто оказался у руля клуба в начале сезона.
– Конечно.
– Но чего-то такого выдающегося у того же Буше не вижу – он организовал команду, добился игровой дисциплины, внес порядок в игру защитников и нападающих.
– Про Бена Гру из «Трактора» то же самое можно сказать?
– Тут вопрос в чем заключается? В моем понимании, каждый тренер – это личность.
Да, эти ребята, с учетом их североамериканского опыта, конечно, привнесли некоторые моменты в игру своих нынешних команд. Но чего-то такого выдающегося, чего раньше российский хоккей не знал, не увидел.
Другое дело, что какие-то идеи наши отдельные товарищи наверху уже забыли. А, может, и изначально не знали – с учетом их образования или общей культуры, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий