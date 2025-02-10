Плющев о Ротенберге в другом клубе КХЛ: «Сомневаюсь, что разорвет контакты с Петербургом. В СКА идет перестройка из-за большого количества молодых ребят»
– Видите ли вы Ротенберга в будущем тренером другого клуба КХЛ?
– Сомневаюсь, что Ротенберг разорвет какие-то контакты с Санкт-Петербургом. Слишком много его связывает и с городом, и командой.
– Представить Ротенберга в другой команде трудно?
– Представить можно все, что угодно. Я высказал свою точку зрения.
– А какой результат может заставить задуматься руководством СКА о смене тренера?
– Плей-офф покажет. А сейчас что говорить? Я не руководство клуба. Я не загадываю наперед. Какие стоят задачи перед СКА, я не знаю.
То, что там сейчас идет перестройка из-за большого количества молодых ребят, это да.
А что там дальше... Я вообще гадать не люблю. Какие задачи стоят, такие они и будут решать. А зачем сейчас гадать? – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий