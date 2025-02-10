Плющев о Ротенберге в другом клубе КХЛ: «Сомневаюсь, что разорвет контакты с Петербургом. В СКА идет перестройка из-за большого количества молодых ребят»

Владимир Плющев ответил, может ли Роман Ротенберг возглавить другой клуб.

– Видите ли вы Ротенберга в будущем тренером другого клуба КХЛ?

– Сомневаюсь, что Ротенберг разорвет какие-то контакты с Санкт-Петербургом. Слишком много его связывает и с городом, и командой.

– Представить Ротенберга в другой команде трудно?

– Представить можно все, что угодно. Я высказал свою точку зрения.

– А какой результат может заставить задуматься руководством СКА о смене тренера?

– Плей-офф покажет. А сейчас что говорить? Я не руководство клуба. Я не загадываю наперед. Какие стоят задачи перед СКА, я не знаю.

То, что там сейчас идет перестройка из-за большого количества молодых ребят, это да.

А что там дальше... Я вообще гадать не люблю. Какие задачи стоят, такие они и будут решать. А зачем сейчас гадать? – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.