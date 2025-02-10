Никита Лямкин: «В плей-офф хотим дойти до самого конца – до Кубка Гагарина. «Ак Барс» идет к этой цели»
Никита Лямкин рассказал о цели «Ак Барса» в сезоне-2024/25.
На данный момент клуб из Казани идет на втором месте в таблице Востока.
– Как оцените прошедшую часть чемпионата для своей команды?
– Оценивать команду рано. Впереди плей-офф, и мы хотим забраться как можно выше.
– Важно занять первое место на Востоке в регулярке?
– И первое место занять, и в плей-офф хотим дойти до самого конца – до Кубка. Мы идем к этой цели, и, надеюсь, дойдем, – сказал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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