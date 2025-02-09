Барзэл пропустит шесть недель из-за травмы. Форвард «Айлендерс» перенес операцию на коленной чашечке
Мэтью Барзэл пропустит чуть больше месяца из-за травмы.
Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал перенес операцию на поврежденной коленной чашечке и выбыл на шесть недель.
Канадец получил травму, блокируя бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:2 ОТ), который прошел 1 февраля.
В этом сезоне Мэтью Барзэл набрал 20 (6+14) очков при полезности «плюс 10» в 30 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Пьера ЛеБрюна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем