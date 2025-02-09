Барзэл пропустит шесть недель из-за травмы. Форвард «Айлендерс» перенес операцию на коленной чашечке

Мэтью Барзэл пропустит чуть больше месяца из-за травмы.

Нападающий «Айлендерс » Мэтью Барзал перенес операцию на поврежденной коленной чашечке и выбыл на шесть недель.

Канадец получил травму, блокируя бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:2 ОТ), который прошел 1 февраля.

В этом сезоне Мэтью Барзэл набрал 20 (6+14) очков при полезности «плюс 10» в 30 матчах чемпионата НХЛ .