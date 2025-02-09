Никитин про Овечкина: «Чем сложнее ситуация, тем лучше играет. Таких людей единицы в мире. Гордость, что он россиянин»
Игорь Никитин высказался относительно Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» забил 879 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и уступает только Уэйну Гретцки (894).
– Александр Овечкин в 39 забивает и забивает – на сколько он реально выглядит?
– Саня – это уникальный человек. Мне кажется, чем сложнее ситуация, тем лучше он играет. Таких людей единицы в мире.
Конечно, гордость для России, что он россиянин, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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