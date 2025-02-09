Никитин про Овечкина: «Чем сложнее ситуация, тем лучше играет. Таких людей единицы в мире. Гордость, что он россиянин»

Игорь Никитин высказался относительно Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » забил 879 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и уступает только Уэйну Гретцки (894).

– Александр Овечкин в 39 забивает и забивает – на сколько он реально выглядит?

– Саня – это уникальный человек. Мне кажется, чем сложнее ситуация, тем лучше он играет. Таких людей единицы в мире.

Конечно, гордость для России, что он россиянин, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .