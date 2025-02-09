Каменев о том, что футбол – «конский» спорт: «Столько бегать надо, ускорения. Овечкин запыхался, когда вышел за «Динамо». Если сейчас сыграем, максимум 15-20 минут побегаем»

Владислав Каменев сравнил футбол и хоккей.

– Некоторые хоккеисты говорят, что футбол – «конский» спорт...

– Там столько бегать надо, ускорения... Если мы выйдем сейчас и сыграем в футбол, то будет очень тяжело, побегаем максимум минут 15-20.

Овечкин же рассказывал, что когда вышел за «Динамо», то запыхался. Посмотрел на Смолова: тот в атаку ускорился, а обратно пешком идет. Совсем разные виды спорта и разные группы мышц.

– Не зря футбол более высокооплачиваемый вид спорта?

– Наверное, – смеясь сказал хоккеист ЦСКА Владислав Каменев.