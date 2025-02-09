Каменев о том, что футбол – «конский» спорт: «Столько бегать надо, ускорения. Овечкин запыхался, когда вышел за «Динамо». Если сейчас сыграем, максимум 15-20 минут побегаем»
Владислав Каменев сравнил футбол и хоккей.
– Некоторые хоккеисты говорят, что футбол – «конский» спорт...
– Там столько бегать надо, ускорения... Если мы выйдем сейчас и сыграем в футбол, то будет очень тяжело, побегаем максимум минут 15-20.
Овечкин же рассказывал, что когда вышел за «Динамо», то запыхался. Посмотрел на Смолова: тот в атаку ускорился, а обратно пешком идет. Совсем разные виды спорта и разные группы мышц.
– Не зря футбол более высокооплачиваемый вид спорта?
– Наверное, – смеясь сказал хоккеист ЦСКА Владислав Каменев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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