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Владислав Каменев о фаворите Лиги чемпионов: «Я болею за «Ман Сити», был знаком с Зинченко. Надеюсь на них, но будем реалистами»

Владислав Каменев рассказал, что болеет за «Манчестер Сити».

– Кто фаворит Лиги чемпионов? «Манчестер Сити» обеспечил себе место в плей-офф только в последнем туре, на тоненького...

– Очень на тоненького! Этот сезон вообще плохой. «Ливерпуль», «Барселона» хорошо прошли общий этап. «Бавария»? Думаю, нет. Хотя финал в Мюнхене, было бы круто перед своими болельщиками сыграть.

Я болею за «Манчестер Сити», надеюсь на них, но будем реалистами (улыбается). Я был знаком с Зинченко, с того момента начал следить за «Сити». Игроки хорошие, самые топовые.

– Головин и Сафонов попали в плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» и «ПСЖ»...

– У Сафонова больше шансов на победу. По уровню разные команды, скорее всего, Сафонов зайдет дальше Головина. Желаю им удачи, главное – без травм.

– «Краснодар» может сделать шаг вперед и прервать гегемонию «Зенита»?

– Не слежу за РПЛ, не знаю таблицу. Конечно, хочется, чтобы кто-то другой был. Я ни с кем из футболистов близко не знаком, но больше поддерживаю ЦСКА. Одна контора, можно сказать, – смеясь сказал хоккеист ЦСКА Владислав Каменев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoВладислав Каменев
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoМонако
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Зинченко
logoКраснодар
logoЦСКА
logoАлександр Головин
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