Сутер провел 1500-й матч в НХЛ. Он 7-й защитник в истории, достигший этой отметки
Райан Сутер провел 1500-й матч в НХЛ.
Юбилейной для защитника «Сент-Луиса» стала игра против «Чикаго» (6:5 Б).
На счету Райана Сутера 691 (106+585) очко в 1500 играх в НХЛ.
Ранее он играл за «Нэшвилл», «Миннесоту» и «Даллас».
Сутер стал 22-м игроком и 7-м защитником в истории НХЛ, достигшим отметки 1500 матчей.
Среди защитников ранее этой отметки достигли Никлас Лидстрем (1564), Рэй Бурк (1612), Ларри Мерфи (1615), Скотт Стивенс (1635), Крис Челиос (1651) и Здено Хара (1680).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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