1

Сутер провел 1500-й матч в НХЛ. Он 7-й защитник в истории, достигший этой отметки

Райан Сутер провел 1500-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Сент-Луиса» стала игра против «Чикаго» (6:5 Б).

На счету Райана Сутера 691 (106+585) очко в 1500 играх в НХЛ.

Ранее он играл за «Нэшвилл», «Миннесоту» и «Даллас».

Сутер стал 22-м игроком и 7-м защитником в истории НХЛ, достигшим отметки 1500 матчей.

Среди защитников ранее этой отметки достигли Никлас Лидстрем (1564), Рэй Бурк (1612), Ларри Мерфи (1615), Скотт Стивенс (1635), Крис Челиос (1651) и Здено Хара (1680).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoРайан Сутер
logoСкотт Стивенс
logoНиклас Лидстрем
logoРэй Бурк
logoСент-Луис
logoЗдено Хара
logoКрис Челиос
logoНХЛ
Ларри Мерфи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Капризов вышел на чистое 10-е место в истории «Миннесоты» по передачам (199), обогнав Брудина. До места в топ-5 – 26 ассистов
627 января, 03:22Видео
Капризов вошел в топ-10 в истории «Миннесоты» по передачам – 198. Лидирует Микко Койву – 504 ассиста
26 января, 14:53
Капризов, Габорик и Койву вошли в 1-ю сборную «Миннесоты» за 25 лет, Паризе и Эрикссон Эк – во 2-ю
167 января, 19:39
Рекомендуем
Главные новости
Шипачев про Овечкина: «Какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота – это никак не отменяет голов. Можно другого поставить, а он как мимо даст на проброс»
18 минут назад
Ристолайнен не сыграет за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травмы. Его заменит защитник «Оттавы» Матинпало
325 минут назад
Губерниев о Скворцове: «Попал в реанимацию в Новосибирске, ситуация серьезная! Здоровья блестящему комментатору, Рома, держись!»
5446 минут назад
Кому Овечкин забил больше всего шайб? Вспоминаем клубы НХЛ
48 минут назадСпецпроект
НХЛ. «Вашингтон» примет «Юту», «Тампа» в гостях у «Монреаля»
7053 минуты назад
Зеттерберг об отстранении России: «Мне жаль игроков, которым не разрешили участвовать в соревнованиях. То, что происходит в мире, печально»
2сегодня, 14:19
Райнхарт набрал 600-е очко в НХЛ. Он 4-й игрок с драфта-2014 с таким достижением
4сегодня, 13:49
Алексей Морозов: «Демидов вдохновляет своей игрой, ведет за собой команду. Мы рады, что такие звезды растут в российском хоккее»
2сегодня, 12:59
Фридман о возможном обмене Тарасенко: «Слышал, что вокруг него были разговоры. У него были трудности с тем, чтобы вписаться в «Детройт»
5сегодня, 12:19
Воробьев о самой серьезной покупке: «Квартира в Москве в ипотеку. Часов у меня нет. Машину себе и жене купил – обычный «Вольво». Стараюсь грамотно тратить деньги»
5сегодня, 11:37
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов о переходе в НХЛ: «Может, люди знают больше, чем я. Сейчас сконцентрирован на игре за «Трактор». Главное – приносить пользу команде»
138 минут назад
Каменев о том, что футбол – «конский» спорт: «Столько бегать надо, ускорения. Овечкин запыхался, когда вышел за «Динамо». Если сейчас сыграем, максимум 15-20 минут побегаем»
3сегодня, 14:46
Губернатор Травников о Неделе звезд: «Это был большой подарок для Новосибирска. Слова благодарности игрокам. Показали свой профессионализм, повеселили друг друга»
сегодня, 13:57
Трушков об РПЛ: «Спартак» выиграет, надеюсь. Это темная лошадка. Не знаешь, чего ждать от них. То серия поражений, то побед»
24сегодня, 13:32
Судьи не дали Кочеткову подраться с Веймелкой. Вратари направились к центру льда, но их остановили арбитры
2сегодня, 13:19Видео
Каменев о фаворите Лиги чемпионов: «Я болею за «Ман Сити», был знаком с Зинченко. Надеюсь на них, но будем реалистами»
6сегодня, 12:50
Мерфи стал MVP финала Матча звезд КХЛ. Защитник получит 500 тысяч рублей, дивизион Чернышева – 5 млн
2сегодня, 12:35
Станислава Константинова о Матче звезд КХЛ: «Ждала Кузнецова, у меня была мечта попасть на игру НХЛ. Мне очень нравится хоккей»
15сегодня, 11:59
Геннадий Курдин: «Кучерова уже можно называть легендой НХЛ. За последние годы Никита стал более уверенным, замотивированным. Он мозг команды»
1сегодня, 11:49
Шипачев выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ, Фукале победил в конкурсе «Надежная защита»
2сегодня, 11:14
Рекомендуем