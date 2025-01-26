Капризов вошел в топ-10 в истории «Миннесоты» по передачам – 198. Лидирует Микко Койву – 504 ассиста

Кирилл Капризов вошел в топ-10 в истории «Миннесоты» по голевым передачам.

27-летний форвард отметился результативным пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (4:5).

Эта передача стала для Капризова 198-й в составе «Уайлд». По данному показателю он сравнялся с Юнасом Брудином и вышел на десятое место в истории франшизы.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Микко Койву – 504 передачи в 1028 матчах;

2. Райан Сутер – 314 в 656;

3. Джаред Сперджен – 284 в 901;

4. Пьер-Марк Бушар – 241 в 565;

5. Микаэль Гранлунд – 224 в 461;

6. Матс Зукарелло – 220 в 360;

7. Мариан Габорик – 218 в 502;

8. Эндрю Брюнетт – 202 в 489;

9. Зак Паризе – 201 в 558;

10-11. Кирилл Капризов – 198 в 314;

10-11. Юнас Брудин – 198 в 834.

Примечание: жирным выделены игроки, которые в данный момент играют за «Миннесоту».