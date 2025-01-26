Капризов вошел в топ-10 в истории «Миннесоты» по передачам – 198. Лидирует Микко Койву – 504 ассиста
Кирилл Капризов вошел в топ-10 в истории «Миннесоты» по голевым передачам.
27-летний форвард отметился результативным пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:5).
Эта передача стала для Капризова 198-й в составе «Уайлд». По данному показателю он сравнялся с Юнасом Брудином и вышел на десятое место в истории франшизы.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Микко Койву – 504 передачи в 1028 матчах;
2. Райан Сутер – 314 в 656;
3. Джаред Сперджен – 284 в 901;
4. Пьер-Марк Бушар – 241 в 565;
5. Микаэль Гранлунд – 224 в 461;
6. Матс Зукарелло – 220 в 360;
7. Мариан Габорик – 218 в 502;
8. Эндрю Брюнетт – 202 в 489;
9. Зак Паризе – 201 в 558;
10-11. Кирилл Капризов – 198 в 314;
10-11. Юнас Брудин – 198 в 834.
Примечание: жирным выделены игроки, которые в данный момент играют за «Миннесоту».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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